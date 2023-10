Bari, sparano al prof con pistola giocattolo: sospesi due studenti

La sospensione

Oggi si è riunito in via straordinaria il consiglio di classe e ha stabilito la sospensione di due settimane per i due studenti (per l'espulsione è competente a decidere il consiglio d'istituto). La decisione del consiglio di classe sarà formalizzata alle famiglie.

La vicenda

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, al cambio dell'ora, appena arrivato il docente in una classe del quarto anno, un alunno avrebbe preso la pistola giocattolo, di proprietà di un altro compagno, e sarebbe corso incontro al docente sparandogli sul petto. “Ho avuto un forte spavento”, ha raccontato Pasquale Pellicani ai microfoni di Sky TG24. “Non riuscivo a capire se la pistola era vera o falsa, poi ho sentito bruciore al petto”. Il malore si è risolto in poco tempo, tanto è vero che il docente non si è messo in malattia.