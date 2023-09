Scuola, alunno aggredisce professore a Bari con pistola giocattolo

"Per loro era un gioco", dichiara il docente che ha deciso di non denunciare penalmente l'alunno che lo ha colpito e il compagno proprietario della pistola

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, al cambio dell'ora, appena arrivato il docente in una classe del quarto anno, un alunno avrebbe preso la pistola giocattolo, di proprietà di un altro compagno, e sarebbe corso incontro al docente sparandogli sul petto. “Ho avuto un forte spavento”, ha raccontato Pasquale Pellicani al giornalista Piero Ancona. “Non riuscivo a capire se la pistola era vera o falsa, poi ho sentito bruciore al petto”. Il malore si è risolto in poco tempo, tanto è vero che il docente non si è messo in malattia, ha voluto però parlare subito con i due ragazzi.

"Per loro era un gioco"

“Non hanno capito la gravità di quello che hanno fatto, per loro era un gioco” ha dichiarato Pellicani che ha deciso di non denunciarli penalmente “per non rovinare la loro fedina penale” ha precisato l’uomo. Ma il professore non ha alcuna intenzione di sminuire l’accaduto tanto è vero che ha annunciato che lunedi quando tornerà a scuola, deciderà con un consiglio straordinario cosa fare nei loro confronti. “Punterò per la loro espulsione perché devono essere comunque puniti” ha sottolineato Pellicani.