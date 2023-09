Agrigento, calci e schiaffi a bimbo disabile: condannate due maestre

Le accuse

Il periodo di osservazione, attraverso il piazzamento di telecamere nascoste all’interno della scuola, è dal 3 al 20 febbraio 2020, dopo che la madre del piccolo, insospettita dai lividi sul corpo che aveva notato al suo ritorno dall'asilo, si era rivolta ai carabinieri. Nei filmati si è così potuto appurare come le donne colpiscano il bambino con schiaffi, sculacciate, e in un’occasione anche con un calcio sulla coscia. In uno dei filmati si nota il bambino barcollare dopo aver incassato uno schiaffo al volto, in un’altra viene trascinato a terra. Il 20 febbraio vengono immortalati i comportamenti più volenti: il piccolo, in meno di 20 minuti, per placare l'agitazione dovuta al suo stato di emotività alterato, viene sculacciato e colpito, come evidenzia la procura, con numerosi schiaffi a viso, spalla, mani e nuca.