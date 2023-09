Usa, mamma puniva i figli e condivideva i metodi sui social: arrestata

Punizioni e campi di rieducazione

Franke non esitava a condividere sul canale i suoi metodi "educativi", raccontando che le sue punizioni comprendevano il negare ai figli cibo e spazio personale, costringerli a fare flessioni e a saltare la scuola per pulire il pavimento quando si comportavano male, negare loro i regali di Natale o togliere il letto al figlio maggiore per sette ben mesi. Ma, secondo documenti della polizia ottenuti dai media americani, c’è di più. È emerso infatti che Hildebrandt ha usato peperoncino e pasta di miele per "medicare le ferite" inflitte ai due figli più piccoli di Franke, che sono stati ricoverati in ospedale dopo l'arresto delle due donne. E che l'adolescente Chad fu spedito per due mesi e mezzo in un campo di rieducazione comportamentale nel mezzo del deserto per "sviluppare più maturità". Inoltre, un rapporto della polizia relativo a una perquisizione effettuata nella villa della famiglia Franke rivela che il figlio 12enne ha raccontato agli inquirenti di essere stato legato con una corda e nastro adesivo da Hildebrandt. Gli agenti hanno descritto il ragazzino come "emaciato" e "anormalmente magro e debole".