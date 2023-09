Messina Denaro in coma irreversibile, alimentazione non ancora sospesa

Matteo Messina Denaro resta in coma irreversibile ma per ora i medici non hanno ancora sospeso l’alimentazione artificiale. Il boss è ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Le condizioni del capomafia, che ha un tumore al colon al quarto stadio, sono peggiorate nei giorni scorsi da quando non è più riuscito ad alimentarsi autonomamente ( LA STORIA DI MATTEO MESSINA DENARO ).

Le condizioni di Matteo Messina Denaro

Dopo l'arresto il boss di Castelvetrano è stato portato nel supercarcere de L'Aquila dove è stato sottoposto alle cure per il cancro al colon scoperto a fine 2020. Seguito costantemente dall'equipe dell'Oncologia dell'ospedale de L'Aquila, è stato curato in cella dove è stata allestita per lui una sorta di infermeria. Messina Denaro è stato in discrete condizioni fino a un mese fa, poi, dopo due interventi, la situazione è precipitata e ne è stato disposto il ricovero nel reparto detenuti del nosocomio. Negli ultimi giorni, visto il peggioramento delle sue condizioni di salute, il capomafia è stato prima sottoposto alla terapia del dolore e poi sedato. Le visite dei pochi familiari ammessi le scorse settimane sono state sospese. Messina Denaro, però, ha potuto riconoscere la figlia Lorenza Alagna, avuta durante la latitanza e le ha dato il suo cognome. Non ci sono stati incontri tra i due perché il boss avrebbe preferito non farsi vedere dalla figlia nelle gravi condizioni in cui era.