Caso Adamo Guerra, è un reato sparire e fingersi morti? Ecco cosa rischia

L’uomo, ritrovato in Grecia a 10 anni dal presunto suicidio, rischia il processo in Italia: l’allontanamento è un suo diritto ma era anche suo dovere mantenere le due figlie, allora di 12 e 16 anni. Anche l’ex moglie potrebbe rivalersi, intentando una causa per chiedere i danni economici per aver sostenuto la famiglia da sola

L’incredibile vicenda di Adamo Guerra , ritrovato in Grecia dalla troupe di Chi l’ha visto a 10 anni dal suo presunto decesso, riporta in discussione una domanda: ma si può sparire e fingersi morti? La risposta è sì, esistendo il diritto all’oblio, ma la questione cambia se si hanno degli obblighi. Guerra ha infatti una ex moglie, dalla quale si era precedentemente separato, e due figlie che, all’epoca del suicidio “inscenato”, avevano rispettivamente 12 e 16 anni.

Gli obblighi familiari

In questa specifica circostanza, infatti, c’è un dovere al mantenimento a cui il padre è venuto meno, ai sensi degli articoli 570 e 570bis del Codice penale, che puniscono chi si sottrae alla responsabilità genitoriale, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o comunque non autosufficienti anche dopo i 18 anni. In questa specifica circostanza, come recita il Codice penale, c’è la possibilità di agire in giudizio ottenendo la reclusione o l’ammenda ed essendo le due ragazze, all’epoca dei fatti, ancora minorenni, si procede d’ufficio. Inoltre, Guerra potrebbe dover rispondere anche dei danni morali procurati alle due ragazze, in particolare se dovessero costituirsi parte civile nel procedimento.

Il ruolo dell’ex moglie

Anche la ex moglie, che è stata colei che ha avvertito Chi l’ha visto temendo gli fosse successo qualcosa, potrà rivalersi nei confronti del padre delle sue figlie. In questa circostanza, come si sa, non c’è stato abbandono del tetto, visto che erano separati, ma è possibile intentare una causa per chiedere un risarcimento dei danni economici dati dal crescere le due figlie da sola. Storia diversa, invece, sarebbe una possibile causa per procurato allarme, che potrebbe portare avanti solo lo Stato. Infatti, il reato, punibile con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 10 a 516 euro, può essere fatto valere vista la ricerca per anni dei Carabinieri, costretti ad archiviare l’indagine. Tuttavia, il reato è di difficile quantificazione e, soprattutto, va in prescrizione dopo appena 4 anni.