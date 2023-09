Finse il suicidio 10 anni fa, ritrovato in Grecia da Chi l'ha visto

Era svanito nel nulla a luglio 2013, lasciando la sua famiglia, moglie e bambine piccole, nell'angoscia. Nella sua abitazione a Imola erano state ritrovate alcune lettere in cui lasciava intendere che si sarebbe suicidato. Ma Adamo Guerra, oggi 55 anni, rappresentante di casalinghi originario di Lugo è vivo ed è è stato rintracciato dopo dieci anni da una troupe di ‘Chi l’ha visto?’, che nella puntata di ieri 20 settembre ha raccontato la sua storia. Guerra si trovava in Grecia, dove forse è stato per tutti i dieci anni. "Ciao mamma e papà, non ho molte parole da dire, ma purtroppo è andata sempre male. E adesso è arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno questo ultimo passo per risparmiarvi il dolore di un funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo", scriveva l'uomo nelle lettere prima di simulare un suicidio. Una settimana dopo la sua scomparsa, la polizia aveva recuperato l’auto parcheggiata vicino al porto di Ancona. Si è scoperto che Guerra aveva acquistato un biglietto per imbarcarsi il 9 luglio su un traghetto in partenza per Patrasso. La Procura aveva chiuso le indagini nel 2015, avvalorando l’ipotesi dell’allontanamento volontario.