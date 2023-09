Alessia Pifferi sulla morte della figlia: "Mai dato tranquillanti"

"Quello che so per certo è che io non ho mai dato gocce o tranquillanti a mia figlia". Queste le dichiarazioni di Alessia Pifferi , presente in corte d'assise a Milano, dove è imputata per omicidio con l'accusa di aver lasciato morire di stenti, nel luglio dello scorso anno, la figlia Diana, di un anno e mezzo. La donna , poi, ha parlato anche dell'uomo che frequentava all'epoca dei fatti. "Ha provato un paio di volte a mettermelo nel bicchiere, ma io non ho mai preso tranquillanti. Non me ho mai avuto bisogno", ha raccontato la Pifferi. Il tranquillante "l'ha portato lui perché' l'usava per dormire", ha poi aggiunto.

La testimonianza: "L'ho lasciata da sola pochissime volte"

C’è ancora il compagno di quel periodo nei racconti della donna. "Andavo da lui il fine settimana. Le prime volte portavo la bambina, mentre altre volte la lasciavo a questa amica che non si trova. L'ho lasciata da sola pochissime volte. L'indomani tornavo a casa, di solito", ha riferito ancora la donna durante l'udienza in Corte d'assise. "Pensavo che il latte le bastasse, la lasciavo sola nel lettino, in un lettino da campeggio”, ha testimoniato, con riferimento proprio a quando usciva di casa per recarsi dal compagno. Secondo Pifferi, tra l’altro, la bambina "non era in grado di uscire da sola dal lettino”, stesso. "Quando tornavo era tranquilla, la cambiavo, le davo la pappa, era tranquilla. Le cambiavo anche il pannolino sporco di urina".

Il giorno della morte della piccola

“Quando sono rientrata quel 20 luglio del 2022 ho trovato mia figlia nel lettino, sono andata subito da mia figlia, non ricordo se la porta era aperta o chiusa. L’ho accarezzata, ma non si muoveva: ho capito che c’era qualcosa che non andava, non era in piedi come le altre volte”. Questo, ancora, uno dei passaggi dell’interrogatorio della donna accusata, relativo proprio al giorno del decesso della piccola. “Non era fredda la bambina, ho tentato di rianimarla, l’ho presa in braccia e le ho faccio il massaggio cardiaco, in bagno ho provato a bagnarle le manine, i piedini e la testa per vedere se si riprendeva”, ha aggiunto. "Tremai, sudai, mi misi a piangere, chiama il 118”, poi ecco la richiesta al compagno di raggiungerla ma “lui non venne. "Piangevo, tremavo, ero sotto choc, capii che non c’era più nulla da fare quando vidi i medici”, ha concluso.