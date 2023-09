Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 settembre: rassegna stampa

Diversi i temi sulle prime pagine dei quotidiani. In primis, la stretta sui migranti. Meloni: per gli irregolari trattenimenti fino a 18 mesi, poi il rimpatrio. Invece, in Iran oggi il regime degli ayatollah pronto a reprimere le manifestazioni in programma nel primo anniversario della morte di Masha Amini, uccisa per il velo indossato male. Sui giornali sportivi spazio all'attesa per il derby Inter-Milan (ore 18) e Italia-Polonia di volley maschile, finale degli Europei (ore 21)