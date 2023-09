Brandizzo, indagini si concentrano sulla scatola nera del treno

Cronaca

La notte del 30 agosto un treno ha investito e ucciso 5 operai che stavano lavorando sui binari vicino alla stazione piemontese. Dall’ultimo video alle telefonate prima della tragedia, in cui non è mai stato dato il nulla osta per iniziare le operazioni di manutenzione. Ecco la ricostruzione cronologica di cosa è successo

ORE 23.30 - In quelle ore è previsto il passaggio di tre treni: uno di linea, uno di servizio (quello che ha travolto gli operai) e un terzo convoglio all’1.30. Stando alle registrazioni, alle 23.30, la sala operativa avrebbe fornito all'addetto Rfi a Brandizzo delle fasce orarie nel corso delle quali effettuare i lavori, in relazione ai previsti passaggi dei treni, ma nessun via libera ad avviare il cantiere. Il primo treno di linea transita alle 23.30 ed è possibile che sia stato erroneamente scambiato per il secondo