Incidente Brandizzo, la procura indaga su altri episodi simili

Gli ultimi interrogatori

Ieri sono stati sentiti due ex dipendenti della Sigifer, la ditta di Borgovercelli, titolare del subappalto da Rfi per i lavori di manutenzione alla stazione di Brandizzo, per la quale lavoravano le cinque vittime. Antonio Veneziano e Marco Buccino hanno confermato le parole rilasciate nei giorni scorsi fuori dal palazzo di giustizia: "Abbiamo confermato quello che avevamo già detto, cioè che si lavorava anche senza autorizzazioni", ha detto Veneziano al termine di un'audizione durata oltre cinque ore. Entrambi gli ex dipendenti della Sigifer sono stati ascoltati come persone informate sui fatti. Veneziano non ha nascosto la sua rabbia: "Cosa mi aspetto dalla giustizia? Che vadano in galera e che chiuda l'azienda". D'altro avviso Franco Sirianni, titolare della Sigifer: "Non è assolutamente una cosa normale - ha spiegato in un'intervista - per noi la sicurezza è sempre stata al primo posto. I ragazzi lo sapevano. Non volevo nemmeno usassero il cellulare durante i lavori, per evitare di distrarsi".