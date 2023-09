7/10 ©Ansa

Al Centro e in Sardegna l’atmosfera resta stabile, con cieli sereni in tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, e neanche in questo caso le temperature non subiranno grosse variazioni: i valori massimi sono compresi tra i 27 gradi di Campobasso e i 33 gradi di Firenze