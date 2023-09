5/10 ©Ansa

Il dipartimento della Magnesia e le vicine isole Sporadi sono in allarme rosso, secondo i servizi della Protezione Civile. Il medicane interessa varie zone del Mediterraneo: pochi giorni fa in Spagna piogge torrenziali hanno causato inondazioni a Toledo, a Madrid e in Catalogna. Nella foto, l'area di Volos

Spagna, piogge torrenziali in tutto il Paese: strade come fiumi in Catalogna