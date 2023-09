Festival Letteratura Mantova 2023: programma e ospiti

Dal 6 al 10 settembre torna l'appuntamento con il Festivaletteratura di Mantova con oltre 300 ospiti di rilievo italiano e internazionale. La sfida che anima la ventisettesima edizione del festival è "trovare le parole", in un momento storico in cui "dare nome alle cose e a quanto ci succede intorno sembra sempre più arduo e ingannevole", spiegano gli organizzatori. L'obiettivo è "mettere insieme le parole, provare a ricucirne il senso, misurarne la 'tenuta' e farne dialogo", chiamando all'appello autrici e autori da tutto il mondo per aprire nuovi spazi di ascolto e di scambio e far dialogare linguaggi e narrazioni diverse.

Il festival

Tantissimi i temi e le sezioni della rassegna, a partire da 'Il racconto dei subcontinenti", per raccontare la letteratura dall'India alle Americhe, dalle molte anime dell'Europa al Mediterraneo. Si prosegue con '(auto)narrazioni, tra romanzi, autobiografie e memoir, 'Calvino in gioco', serie di appuntamenti dedicati a uno dei più grandi scrittori italiani del '900, 'L'Odissea romantica', con eventi dedicati ai letterati tedeschi che hanno segnato il passaggio dallo Sturm und Drang al Romanticismo, e 'Percorsi poetici' con focus sulla poesia. Spazio anche a 'In dialogo con la letteratura', per riscoprire il mondo del teatro, 'Strade gialle', con particolare attenzione al rapporto tra il genere giallo e i media, 'Nei corpi/sui corpi' per riflettere sul tema del corpo, e 'Il posto delle donne', con la riscoperta di una parte importante della recente storia letteraria italiana rimasta ai margini del canone ufficiale proprio perché opera di donne. Altri temi saranno 'Spazio sociale', 'Giornalismo narrativo', 'Passato (e trapassato) prossimo', 'Migrazioni naturali', 'Intelligenze', 'Consapevolezza verde', 'Pensieri in esercizio', 'Adolescenti a Mantova', 'Bambini in movimento', 'Tra arte e letteratura', 'Colonne sonore', 'Pagine dello sport (e della cucina)' (IL PROGRAMMA COMPLETO).