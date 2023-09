Cinque giochi per bambini per prepararsi al rientro a scuola

1/5

ORTO IN MINIATURA Un piccolo orto, da coltivare in casa, da bambini che diventeranno presto esperti di giardinaggio. I set è il perfetto primo contatto con l’orto, la coltivazione e l’origine degli alimenti, da iniziare in casa e da proseguire sul balcone o sul davanzale di una qualunque finestra. Coltivare il piccolo orto è semplicissimo, nei 4 riquadri di giardino tematici, per coltivare ortaggi, frutti e fiori: ravanello rosso, crescione, girasole e fragole, tutti rigorosamente biologici.