Michela Murgia, oggi i funerali della scrittrice a Roma

Roma dà oggi l’addio a Michela Murgia . I funerali della scrittrice, morta il 10 agosto all’età di 51 anni , si tengono alla Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti, alle 15.30. Cattolica e teologa, Murgia ha sempre testimoniato apertamente la sua fede. Un credo fuori dagli schemi, inclusivo, a tratti anche divisivo. La scrittrice ha lasciato una volontà precisa: un funerale in chiesa. Ad officiare il rito sarà don Walter Insero ( CHI ERA MICHELA MURGIA - LA FAMIGLIA QUEER ).

Gli omaggi

Il funerale sarà "un incontro di tutti coloro che l'hanno letta, voluta bene, difesa, sostenuta. Una celebrazione della strada percorsa insieme", ha spiegato l'amico Roberto Saviano. "Questo funerale non ha nulla di privato, per tutti è stato il suo scrivere, per tutti è stato il suo dire, per tutti il suo lottare e per tutti sarà questo saluto". Ieri sono arrivati tanti messaggi di cordoglio anche da personalità politiche lontane da Michela Murgia. "Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto", ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. E parole di omaggio arrivano dai ministri Sangiuliano e Santanchè, mentre il vicepremier Salvini invoca "una preghiera”.