Strage di Ustica, Amato sull'abbattimento del Dc9: "Chi sa la verità parli"

L'ex presidente del Consiglio ha spiegato al quotidiano diretto da Maurizio Belpietro di aver "solo rimesso sul tavolo un'ipotesi già ritenuta altamente credibile. Non perché avessi nuovi elementi ma per sollecitare chi li ha a parlare, a dire la verità. Non ho altro". Amato ha poi precisato che lo scandalo e le polemiche scaturiti dalle sue parole non dipendono da lui. "Dei titoli con cui un articolo o un’intervista vengono presentati non risponde l’autore. Come già le ho detto - ha detto rispondendo al giornalista che lo ha interpellato - io non ho raccontato nulla di nuovo". Poi ha aggiunto: "Gli anni passano, le famiglie sono lì convinte che la verità non sia ancora venuta fuori e i testimoni rimasti possono andarsene presto. Come può capitare a me, data la mia età".