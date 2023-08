Mugello, motociclista muore durante una gara amatoriale

Tragedia all'autodromo del Mugello a Scarperia, in provincia di Firenze. Un motociclista è morto questa mattina dopo essere rimasto coinvolto, insieme ad altri due piloti amatoriali, in un incidente mentre partecipava alla "Promo racing cup 2023". Si tratta di una serie di gare riservate ad appassionati non professionisti organizzate dalla società Promo racing di Firenze e valide per la Coppa Fmi (Federazione motociclistica italiana). ( L'INCIDENTE SULLA A4 )

La dinamica della tragedia

Per cause ancora da accertare, i tre piloti sarebbero entrati in contatto nel tratto finale del rettilineo principale della pista mentre stavano partecipando alla competizione "Amatori 1000 avanzata". Immediatamente, secondo quanto appreso, sono scattati i soccorsi e le ambulanze posizionate lungo il circuito sono giunte in pochissimi secondi sul luogo dell'incidente. Le condizioni di uno dei motociclisti coinvolti sono apparse subito molto gravi e lo staff medico ha immediatamente iniziato le pratiche rianimatorie. Trasportato in ambulanza al reparto di rianimazione del centro medico del circuito, sono proseguite le manovre per stabilizzare il paziente. Purtroppo successivamente ne è stato constatato il decesso. Gli altri due piloti coinvolti non sarebbero in pericolo di vita: avrebbero riportato fratture multiple e sono stati trasportati con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi. A seguito del decesso del motociclista, la Promo racing ha deciso di sospendere ogni gara in programma oggi.