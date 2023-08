Incidente tra pullman e tir sull'A4. Vvf: "Alcuni feriti molto gravi"

Scontro tra un pullman adibito a servizio pubblico e un tir sull’A4 in direzione Trieste: al momento non ci sono notizie di vittime, a differenza di quanto trapelato inizialmente. Le persone coinvolte sarebbero però decine e la situazione è “grave”, ha detto al Tg2 Luca Cari, portavoce dei Vigili del Fuoco, precisando che due feriti “molto gravi” sono trasportati “con i nostri elicotteri in ospedale”, mentre si lavora “per togliere altre persone dalle lamiere”. L'incidente è avvenuto intorno alle 19:30 tra lo svincolo Latisana e San Giorgio di Nogaro, all'altezza del Comune di Rivignano Teor, chilometro 471. Il tratto di autostrada interessato è stato chiuso per permettere i soccorsi.