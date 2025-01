Cesenatico, peschereccio naufraga dopo urto con scogli: nessun ferito

L'imbarcazione, grazie al basso fondale, che assieme al mare mosso ha contribuito all'urto con gli scogli, si è adagiato semi-sommerso su un fianco. In corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. In salvo l'equipaggio

Naufragio alle prime luci dell'alba di fronte al porto canale di Cesenatico. Poco dopo le 5 il peschereccio "Calimero", mentre si apprestava a fare rientro in porto dopo una battuta di pesca, a circa 300 metri dalla costa ha urtato degli scogli che hanno provocato una grossa falla nello scafo. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso delle capitanerie di porto di Cesenatico e Rimini che hanno tratto in salvo l'equipaggio.

Il peschereccio, grazie al basso fondale, che assieme al mare mosso ha contribuito all'urto con gli scogli, si è adagiato semi-sommerso su un fianco. In corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, nella sua pagina Facebook commenta: "Fortunatamente non ci sono feriti, adesso bisognerà verificare i danni materiali alla barca. Siamo vicini all'equipaggio e a disposizione per il supporto necessario".