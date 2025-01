Gianni Alemanno resta in carcere, deve scontare un anno e 10 mesi

Resta in carcere l'ex ministro e sindaco di Roma Gianni Alemanno, arrestato la notte del 31 dicembre scorso dopo la revoca dei servizi sociali. A deciderlo il Tribunale di Sorveglianza di Roma sciogliendo la riserva sull’udienza di venerdì scorso. Alemanno deve scontare una condanna a un anno e 10 mesi per traffico di influenze.

"Reiterate violazioni"

L'ex sindaco della Capitale, che doveva svolgere attività presso la struttura "Solidarietà e Speranza" che si occupa di famiglie in difficoltà e di vittime di violenze, è accusato di una “gravissima e reiterata violazione delle prescrizioni imposte”. In particolare, avrebbe presentato falsa documentazione per giustificare impegni lavorativi ed evitare i servizi sociali, oltre ad aver incontrato in tre occasioni tra marzo e settembre scorsi un pregiudicato, l’ex avvocato Paolo Colosimo, condannato in via definitiva nel 2018 a 4 anni e sei mesi.