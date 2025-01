La parabola politica di Gianni Alemanno

Uomo della destra sociale, rautiano dentro l'MSI, segretario del Fronte della Gioventù, è stato ministro dell'Agricoltura e sindaco di Roma. Poi la condanna a 22 mesi per traffico di influenze illecite. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva accolto la richiesta per l'assegnazione di Alemanno a lavori socialmente utili. Ma ora i giudici lo accusano di non aver rispettato le prescrizioni. Da qui il nuovo arresto