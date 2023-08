Escursionista cade per 200 metri e muore su una ferrata nel Bellunese

La donna, tedesca di 55 anni, stava percorrendo assieme al marito, il tratto nei pressi del Campanile Colesei, in Val Comelico, che stava percorrendo assieme al marito. I soccorsi arrivato sul luogo con l'elicottero Falco 1, non hanno potuto fare altro che constatarne il decessoIl medico e il tecnico di elisoccorso, sbarcati con un verricello, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna

Una donna di 55 anni è morta in montagna dopo essere caduta per circa 200 metri dalla via ferrata Bepi Martini al Campanile Colesei, in Val Comelico, in provincia di Belluno. La 55enne, un'escursionista tedesca, stava affrontando il percorso insieme al marito. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei soccorritori, ma secondo le prime informazioni la donna sarebbe precipitata su un tratto esposto della via attrezzata.