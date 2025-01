Omicidio mamma di Donato De Caprio, ergastolo alla vicina di casa

Dopo un anno e due mesi di processo, questa mattina è stata emessa la sentenza per Stefania Russolillo. La donna, di 48 anni, è stata condannata all’ergastolo con l’accusa di avere ucciso la vicina di casa Rosa Gigante, 72enne ipovedente conosciuta anche per essere la mamma di Donato De Caprio - un tiktoker di Napoli famoso per i suoi panini “con mollica o senza”. L’omicidio era avvenuto il 18 aprile 2023 nell’abitazione di Rosa, nel quartiere Pianura di Napoli.

La tensione in aula

Il clima in aula era particolarmente teso, tra le urla piene di rabbia dei parenti della vittima, tanto che i giudici della Corte d'Assise di Napoli sono stati costretti ad intervenire per riportare la situazione alla calma. “Voglio chiedere scusa, sono mortificata, non ho parole per i gesti che ho fatto, non riescono a dare un senso a quello che ho fatto. Non dormo la notte, non me ne sono resa conto, sono arrivata all'estremo, è difficile, scrivo tutti i giorni a psicologi e psichiatri”, ha dichiarato la Russolillo.