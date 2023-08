Operazione al cuore al Gaslini, salvato bambino dichiarato inoperabile

L'operazione complessa al Gaslini

Il piccolo paziente, proveniente dalla Gran Bretagna, era stato in precedenza sottoposto a un intervento palliativo di breve prospettiva in fase neonatale. Secondo i medici britannici, niente - ad eccezione di farmaci palliativi - avrebbe portato a una situazione rassicurante. Il piccolo era stato anche messo in lista d’attesa per un trapianto di cuore che difficilmente avrebbe superato, data l’età. “Fondamentalmente si tratta di una forma molto complessa di sindrome del cuore sinistro ipoplasico con insufficienza valvolare”, ha spiegato il chirurgo. “Per il piccolo ho eseguito due interventi combinati in un'unica procedura, associata a plastica valvolare tricuspide, ad alta complessità”. Si tratta di una procedura che “ho appreso durante il mio training negli USA", ha dichiarato Michielon.