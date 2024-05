Siracusa, bimba di 10 mesi muore dopo aver ingerito candeggina

I soccorsi sono arrivati immediatamente, ma per lei non c'è stato più nulla da fare. Si indaga ancora per ricostruire le esatte dinamiche dell'incidente

Ingerisce della candeggina e muore. È successo a una bambina di 10 mesi a Noto, provincia di Siracusa. Nonostante l’immediato trasferimento al pronto soccorso per lei non c’è stato più nulla da fare. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per capire le dinamiche dell’accaduto all'interno dell’abitazione. Gli inquirenti hanno già interrogato i familiari che sono sotto shock per la tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, la bimba potrebbe essere caduta dentro un secchio pieno di candeggina, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi.