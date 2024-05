G7 Giustizia, scontri tra polizia e manifestanti a Venezia

I dimostranti hanno cercato di sfondare il cordone di sicurezza per raggiungere la zona del vertice del G7 della Giustizia, ma sono stati respinti dagli agenti in tenuta antisommossa. Non ci sono contusi

Scontri tra polizia e centri sociali a Venezia in occasione di una manifestazione organizzata contro il G7 della Giustizia, che si chiuderà nella giornata di venerdì nella città lagunare. L'appuntamento per i manifestanti era davanti alla stazione ferroviaria. Quando questi ultimi hanno tentato di avvicinarsi alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, luogo fulcro del summit, si è registrata una carica della polizia. Gli antagonisti erano preceduti da uno striscione con su scritto ‘No al G7 dell’ingiustizia’ e ‘free Palestine’. Fra i manifestanti alcuni indossavano caschi ed elmetti.

Situazione tornata alla normalità

In seguito, la situazione è tornata tranquilla dopo il tentativo, che è stato respinto dalla polizia. Costretti ad indietreggiare dalle cariche di alleggerimento degli agenti in assetto anti sommossa, i dimostranti sono tornati verso il piazzale della stazione di Santa Lucia, dove il corteo in breve si è sciolto. Non risultano manifestanti o poliziotti contusi.