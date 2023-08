Strage di Bologna, De Angelis: "Io al rogo, pagherò con orgoglio"

"Come ogni libero cittadino di questa Nazione, ho esercitato il diritto di esprimere la mia opinione su un evento solstiziale della nostra storia, fondata su decenni di inchiesta svolta come giornalista e parlamentare", ha scritto su Facebook il responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio

"Ho espresso il mio dissenso. E sono finito sul rogo. Da uomo libero". Lo ha scritto su Facebook, Marcello De Angelis , responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, dopo le polemiche nate per il post scritto sulla strage di Bologna , nel quale sosteneva l'innocenza di Fioravanti, Mambro e Ciavardini. "Come ogni libero cittadino di questa Nazione, ho esercitato il diritto di esprimere la mia opinione su un evento solstiziale della nostra storia, fondata su decenni di inchiesta svolta come giornalista e parlamentare", ha continuato De Angelis in un altro post. ( COSA E' SUCCESSO IL 2 AGOSTO 1980 )

Presa di posizione

E ancora: "Certo, non lo nego, animato dalla passione di chi ha avuto un fratello morto, vittima di uno degli accertati depistaggi orditi per impedire l'accertamento della verità, con l'utilizzo della falsa testimonianza del massacratore del Circeo Angelo Izzo - ricorda De Angelis -. E quindi con il diritto personale e familiare di chiedere di approfondire ogni analisi finché non sia dissipato qualunque dubbio". Infine: "Ho detto quello che penso senza timore delle conseguenze. Se dovrò pagare per questo e andare sul rogo come Giordano Bruno per aver violato il dogma, ne sono orgoglioso", conclude De Angelis.

Alessandra Zeppieri: "Chiedo le sue dimissioni"

Intanto, Alessandra Zeppieri, consigliera regionale del Lazio, ne ha chiesto le dimissioni: "E' nostro dovere non permettere a nessuno di riscrivere la storia. Soprattutto quella storia che ha portato con sé lutti, dolore e sofferenza. Ed è nostro dovere non far passare nessun revisionismo riguardante i fatti conclatamente attribuiti alle matrici fasciste e neofasciste. Le affermazioni di Marcello De Angelis, nominato dal Presidente Rocca capo della comunicazione della Regione Lazio, sono di una gravità inaudita. La sua già inopportuna nomina diventa ora insostenibile, inaccettabile. Chiedo con forza le sue dimissioni da un ruolo che in questo momento risulta come un avallo da parte della Giunta regionale delle sue raccapriccianti affermazioni sulla strage di Bologna".