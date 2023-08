Ita, aereo Cagliari Roma rattoppato con nastro adesivo: polemiche

Hanno provocato sdegno le immagini di un aereo dell'Ita Airways rattoppato con nastro adesivo a Cagliari. Sono state riprese da Mauro Pili, ex presidente della Regione Sardegna ed ex parlamentare e pubblicate sui social. "Ci trattano da colonia del terzo mondo. Aereo rattoppato con lo scotch non mi era ancora capitato" ha scritto su Facebook, dando il via alla polemica. Come accade spesso in questi casi, immagini e video sono diventate virali sul web. ( CODICE DI CONDOTTA - AEREO COLPITO DA GRANDINE )

La ricostruzione dei fatti

Si tratta di un Airbus di Ita Airways "in partenza per Roma da Cagliari" fa sapere Pili. Nelle immagini si vede chiaramente una parte sulla quale è stato applicato del nastro argentato adesivo per le riparazioni. "Nessuno si è accorto di niente, per via dell'imbarco dal tunnel - continua - All'arrivo a Fiumicino la scoperta di aver viaggiato con un aereo, spacciato come del 2021, in realtà rattoppato in modo scandaloso. Ovviamente, aereo destinato alle rotte da e per la Sardegna. Diranno che è tutto in regola", ha concluso. "È uno speed tape a uso aeronautico. Niente di grave, nulla di anormale. Si usa per riparazioni temporanee ed è super ma super resistente. Ci avrai viaggiato tante di quelle volte senza accorgertene", ha scritto un utente. Altri invece: "A prescindere dal tipo di nastro e/o riparazione di fortuna, io pago un biglietto e pretendo che mi venga garantita la massima sicurezza, esigo di volare con un aeromobile integro in ogni sua componente. Sono sicuro che il 99% dei passeggeri in partenza, se avesse visto il "rattoppo" non sarebbe salito su quell'aereo".