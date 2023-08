Volo Milano-New York colpito da grandine, Ansv apre un'inchiesta

L'Ansv spiega in una nota che "dopo aver effettuato, con la collaborazione del personale tecnico della relativa compagnia aerea, un approfondito ed esteso esame dei danni riportati dal Boeing 767-300ER marche di identificazione N189DN, ha deciso di aprire una inchiesta di sicurezza, classificando l'evento come incidente".

Cosa è successo al volo Delta Dl 185

Mentre la tempesta quel giorno provocava una vittima, una donna rimasta travolta dalla caduta di un albero a Lissone in provincia di Monza, sui cieli sopra Malpensa si è rischiata la tragedia: il volo Delta Dl 185 partito da Milano e diretto a New York, subito dopo il decollo, è stato investito da una tempesta tanto che l'aereo ha riportato "alcuni danni" - diceva nell'immediatezza la stessa compagnia - ed è stato quindi dirottato per un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Fiumicino. L'aereo era partito alle 12.51. Pochi minuti dopo c'è stato l'impatto con la violenta grandinata che oltre a bucare il muso ha danneggiato in parte le ali, almeno uno dei due motori e rotto un finestrino della cabina di pilotaggio. A quel punto non era più possibile rispettare l'originario piano di volo ed è scattata la procedura di emergenza. Il Boeing è atterrato alle 13.55 nello scalo di Fiumicino. Nessun ferito ma tanta paura tra i passeggeri e l'equipaggio. "Volo da oltre vent'anni ed è stata la cosa più spaventosa della mia vita", ha raccontato uno dei passeggeri. Ora l'inchiesta cercherà di fare luce sulla dinamica e le cause di quanto accaduto.