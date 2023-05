Ita Airways, a Lufthansa il 40%: si va verso l'accordo col Ministero

In dirittura d'arrivo l'intesa per la trattativa di cessione del 40% di Ita Airways a Lufthansa , con la firma che porterà all'avvio della privatizzazione della compagnia di bandiera, in arrivo probabilmente già domani, anche se da entrambe le parti non è arrivata nessun tipo di conferma ufficiale.

La trattativa

L'intesa tra la compagnia aerea tedesca, la più grande in Europa, e il Tesoro, che detiene il 100% del vettore nato dalle ceneri di Alitalia, dovrebbe aggirarsi attorno ai 300 milioni di euro. Proprio questo punto è stato uno dei nodi principali della trattativa, che non esclude in futuro l'acquisto da parte di Lufthansa del resto del pacchetto azionario dell'azienda, un tema già affrontato nel bilaterale tra Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante il G7 di Hiroshima. La possibile acquisizione di Ita Airways si aggiunge all'ampio portafoglio della compagnia teutonica, che può contare già su Austrian, Swiss, Brussel Airlines ed Eurowing, con la volontà anche di puntare a Tap Portugal. Se arrivasse l'intesa per l'avvio della privatizzazione di Ita il passaggio successivo sarebbe l'invio delle carte all'Antitrust Ue, che potrebbe richiedere alcuni mesi per formulare le sue valutazioni, con la eventuale transazione che avverrebbe realisticamente durante l'autunno.