Incidente a Milano in viale Umbria, indagati due automobilisti per omicidio stradale

Due automobilisti sono stati indagati in cooperazione colposa per l'omicidio stradale di Karl Nasr, il ragazzo di 18 anni travolto l'1agosto a Milano da un'auto e schiacciato contro un palo della luce all'incrocio tra viale Umbria e via Pietro Colletta. Le iscrizioni urgenti sono state fatte dal pm di turno Antonio Cristillo sulla base dei primi atti della Polizia locale. L'autopsia sul corpo del giovane sarà svolta nei prossimi giorni ( LE FOTO DELL'INCIDENTE ).

L'incidente

Secondo quanto ricostruito finora, pare che la Renault Captur, guidata da una 38enne di origini egiziane, provenendo da via Colletta abbia superato la corsia centrale preferenziale e abbia svoltato a sinistra, nonostante l'obbligo di proseguire dritto, mentre da piazzale Lodi arrivava con il semaforo verde l'Audi Rs7 con al volante un 38enne, dipendente di una concessionaria. Nel cercare, senza riuscirci, di evitare l'impatto, l'auto di grossa cilindrata è stata sbalzata sul marciapiede dove la vittima, il 18enne con doppio passaporto del Libano e Canada, era in attesa di attraversare la strada insieme ai genitori poco distanti. Per ricostruire l'esatta dinamica i vigili hanno acquisito i filmati di una telecamera privata di un palazzo che punta all'incrocio. Per ora l'ipotesi è che l'Audi viaggiasse a una velocità, ancora da accertare, che non gli avrebbe consentito di frenare in tempo nonostante nel campo visivo del guidatore 38enne fosse già presente l'altra auto.