Milano, morto il 18enne travolto nell'incidente in viale Umbria

È morto all'ospedale Niguarda il 18enne canadese che era stato travolto ieri da un'auto, mentre con i genitori stava passeggiando sul marciapiede di viale Umbria a Milano. La vettura che lo ha investito si era scontrata prima con un'altra auto per poi piombare sul ragazzo, schiacciandolo contro un palo. Anche il padre e la madre, sotto choc, erano stati portati in ospedale. I chirurghi hanno tentato inutilmente di salvare il ragazzo, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

La ricostruzione dell'incidente

Attorno alle 13.30, uno dei mezzi, perdendo il controllo in seguito all'impatto, era finito sul marciapiede e aveva centrato in pieno il giovane pedone, che era rimasto incastrato tra il palo e il muso dell'Audi Rs7. Per liberarlo si era reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e il 18enne era stato soccorso dagli operatori medico-sanitari, giunti sul posto con quattro ambulanze e un'automedica. Trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con diverse fratture, il ragazzo era entrato nel pomeriggio in sala operatoria. I genitori, che al momento dell'incidente stavano camminando accanto al figlio sul marciapiede, hanno assistito a quella scena terrificante. Per la paura e il dolore, entrambi hanno accusato un malore e sono stati a loro volta soccorsi dai paramedici e accompagnati in ospedale in codice verde per accertamenti.