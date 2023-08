Fregene, 14enne ruba il suv del padre e si schianta in diretta social

Una bravata finita male, ma che poteva avere conseguenze anche peggiori. Un ragazzo di 14 anni romano ha preso di nascosto le chiavi del suv del padre e con alcuni amici ha scorrazzato per le vie di Fregene per poi schiantarsi contro il muro dell'Hotel Corallo, in via Gioiosa Marea. Nell’incidente, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 agosto, il giovane ha riportato solo qualche contusione, medicata in ospedale, mentre i suoi amici si sono dati alla fuga subito dopo lo schianto. La conseguenza della sua azione è il deferimento all’autorità mentre il padre sarà chiamato non solo a risarcire i danni all'albergo e anche a rispondere del mancato controllo del figlio.