Oggi il gip si pronuncerà sulla convalida dell'arresto di Zakaria Atqaoui , che ieri in cinque ore di interrogatorio ha sostanzialmente confermato la confessione già resa alla pm Emma Gambardella e ai carabinieri. Nel suo racconto il 23enne, che all'alba di sabato ha ucciso a coltellate l'ex fidanzata Sofia Castelli a Cologno Monzese, ha aggiunto pochi dettagli che non mutano il quadro emerso. A scatenare la rabbia di Atqaoui il sospetto che Sofia avesse un nuovo ragazzo dopo che la 20enne aveva interrotto definitivamente la loro relazione iniziata nel 2018 e andata avanti per cinque anni tra continui tira e molla.

Le indagini

Nel corso delle indagini è emerso che il 23enne, il giorno dell'omicidio di sabato 29 luglio, si era nascosto in un armadio nella casa dell'ex fidanzata. Era convinto di sorprendere la ragazza in compagnia di un altro uomo. Per questo motivo l’aveva aspettata all’interno dell’appartamento. Rientrata insieme a un'amica, e ignara della presenza in casa dell'ex, la giovane avrebbe parlato della nottata in discoteca e fatto commenti su alcuni ragazzi conosciuti. Questo dettaglio - stando al racconto del 23enne - avrebbe scatenato la sua rabbia. Dopo aver atteso che l'ex fidanzata si addormentasse, sarebbe andato in cucina e, preso un coltello, avrebbe aggredito e ucciso la 20enne. L'amica, nella stanza vicina, non si è accorta di nulla.