Omicidio Cologno, ex fidanzato era in casa nascosto in un armadio

Zakaria Atqaoui, ex fidanzato di Sofia Castelli e accusato di omicidio con l'aggravante della premeditazione, era nascosto in un armadio a casa di lei. Come riporta il Corriere della Sera, era convinto di sorprenderla in compagnia di un ragazzo, essendo a conoscenza della casa libera e della serata in discoteca. Per questo motivo l’ha aspettata all’interno dell’appartamento, nascondendosi in un armadio. Ed è comunque andato fino in fondo al suo folle piano pur avendo intuito che sarebbe rientrata all'alba (cosa che ha fatto con un'amica). Adesso sarà l’autopsia a chiarire se la ragazza è morta subito sotto i fendenti di lui, o ha provato in qualche modo a difendersi.