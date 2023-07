Milano, uccide ex fidanzata a coltellate e si costituisce

Ha ucciso la fidanzata di 20 anni, Sofia Castelli, e poi si è costituito presso il comando della Polizia Locale, per questo il 23enne Zakaria Atqaoui, italiano di origini marocchine, è stato posto in stato di fermo. La giovane, secondo quanto emerso, è stata assassinata la scorsa notte con diverse coltellate alla gola mentre si trovava nella propria abitazione a Cologno Monzese. Gli inquirenti hanno sentito anche un'amica della vittima, che ha passato la serata con i due, come persona informata dei fatti. ( OMICIDIO-SUICIDIO A POZZUOLI )

Indagini in corso

Il giovane, portato nella caserma dei carabinieri, è stato interrogato e ha confessato l'omicidio davanti al pm di Monza, Emma Gambardella. A quanto emerso, i due giovani si erano lasciati e il delitto è avvenuto a seguito di una lite. I genitori della ragazza, che si trovavano in Sardegna, appresa la notizia stanno rientrando a Cologno Monzese. Sentita come persona informata dei fatti l'amica che ha trascorso la serata con i due. La vittima in questi giorni era a casa da sola e i tre avevano trascorso la serata nella discoteca The Beach a Milano. Poi sono rientrati a casa della vittima. Non è chiaro se l'amica fosse nell'appartamento al momento dell'omicidio.