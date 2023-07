Chi era Sofia Castelli, la 20enne uccisa dall’ex a Cologno Monzese

Studentessa di Sociologia all’università Bicocca di Milano, chi la conosceva la descrive come una ragazza “allegra, dolcissima e piena di sogni”. L’ultima notte della sua vita, come testimoniano dei video pubblicati sui social, l’ha passata a ballare in discoteca. Poi è tornata a casa con un’amica, prima di essere uccisa a coltellate dal 23enne Zakaria Atqaoui, con cui aveva rotto definitivamente dopo essersi frequentati, tra alti e bassi, per circa tre anni

Chi conosceva Sofia Castelli la descrive come una ragazza “allegra, dolcissima e piena di sogni”. Aveva 20 anni e studiava Sociologia all’università Bicocca di Milano. L’ultima notte della sua vita, come testimoniano dei video pubblicati sui social, l’ha passata a ballare nella discoteca The Beach di Milano insieme ad alcune amiche. Poi è tornata a casa poco prima delle 6 del mattino, quando ha postato una foto della sua palazzina colorata di rosso dai primi raggi del sole. Insieme a lei una delle amiche, che era già programmato dormisse a casa sua. I suoi genitori, invece, erano in Sardegna con il fratellino per un evento di famiglia.

L’omicidio

Al The Beach non era presente l'ex fidanzato di Sofia Castelli, Zakaria Atqaoui. I due si erano frequentati per circa tre anni, con alti e bassi, fino alla decisione di rompere definitivamente. Da quanto emerso, non avevano passato la serata insieme. Ma poi il giovane si è introdotto a casa della ex e l’ha aggredita a morte: l’ha uccisa con diverse coltellate alla gola, poi è uscito dall'appartamento ed è andato a costituirsi, intorno alle 9.30 di mattina, nel comando di Polizia locale di Cologno. I dettagli di quello che è successo sono ancora tutti da chiarire. L’amica che dormiva a casa di Sofia Castelli non si è accorta di nulla fino all’arrivo dei carabinieri. Le forze dell’ordine hanno trovato la giovane a terra, in una pozza di sangue. Zakaria Atqaoui è stato formalmente arrestato per omicidio volontario, in esecuzione di fermo per indiziato delitto emesso dalla Procura di Monza.