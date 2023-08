Omicidio barbiere, killer temevano portasse clienti nel nuovo negozio

Ci sono volute sette ore di interrogatorio per arrivare alla confessione dell’omicidio di Mahmoud Abdalla, barbiere di 18 anni di origine egiziana ucciso, fatto a pezzi e poi gettato in mare a Chiavari. A confessare sono stati Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, 27enne conosciuto come Tito, e Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto Bob, di 26 anni, datore di lavoro e socio di una barberia a Sestri Ponente. I due hanno confermato di aver ucciso il giovane, dandosi però colpe a vicenda e cercando di farlo passare come incidente. Una versione che per gli investigatori e gli inquirenti è poco credibile. Quello su cui i due concordano invece è il movente, ovvero la "paura che, nel lasciare il lavoro, i clienti lo seguissero". I due sono indagati per omicidio aggravato in concorso e distruzione di cadavere.