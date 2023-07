Santa Margherita Ligure, corpo trovato senza testa e mani: è omicidio

Cadavere in acqua per due giorni

A scoprire il cadavere del 19enne era stato l'equipaggio di un tender impegnato nel trasporto del personale di servizio su uno yacht. Il cadavere di Abdalla sarebbe rimasto in acqua per al massimo due giorni. Il sostituto procuratore Daniela Pischetola aveva aperto un fascicolo per omicidio, ma non era stata esclusa l'ipotesi di un investimento da parte di un motoscafo.