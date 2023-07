Cadavere mutilato trovato in mare nel genovese: fermati 2 ragazzi

Due ragazzi nordafricani sono stati fermati nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il ragazzo egiziano di 19 anni il cui corpo senza testa e mani è stato trovato in mare davanti a Santa Margherita (Genova) lunedì scorso. Mahmoud sarebbe stato ucciso nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 luglio con un colpo di punteruolo al cuore e il suo corpo trafitto più volte, ma non è dato ancora sapere se sia stato mutilato dal suo assassino, forse per ritardarne l'identificazione, oppure se il corpo gettato in acqua sia stato mutilato dalle eliche di qualche natante.