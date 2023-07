Allerta carenza medici negli ospedali, uno su tre è in ferie

6/10 ©Ansa

LE CARENZE DI ORGANICO - Nelle Medicine interne, spiega il presidente Fadoi Francesco Dentali, “le carenze di organico che vanno ad accentuarsi nel periodo di riposo estivo vanno a rendere più critico il quadro per via del fatto che i nostri reparti sono ancora erroneamente classificati come a “bassa intensità di cura”, il che non riflette in alcun modo la complessità dei pazienti anziani e con pluri-morbilità che abitualmente trattiamo nelle nostre Unità operative, che da sole assorbono un quinto di tutti i ricoveri ospedalieri”