Venezia, la nuova campagna per assumere medici di famiglia

La campagna promozionale

Il messaggio della campagna, la cui illustrazione è opera dell’artista Lucio Schiavon, è chiaro e semplice: Venezia ha bisogno di medici. "In centro storico operano in questo momento 44 medici di famiglia”, spiega il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima , Edgardo Contato. “La loro età media è particolarmente alta, e il problema di trovare sostituti per chi lascia la professione, qui è ancora più sentito che altrove: questa città meravigliosa presenta anche aspetti di difficoltà per chi si deve trasferire e avviare un'attività". Proprio per questo l'Azienda sanitaria si è attrezzata, aggiunge, "per sostenere e accompagnare, insieme all'amministrazione cittadina, i nuovi medici di famiglia che vogliano venire qui ad esercitare la loro professione. Ed è in grado di offrire, come ha già fatto, ottime opportunità anche per l'apertura di un ambulatorio".