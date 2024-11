Roma, uomo dà fuoco a una stanza all'ospedale Santo Spirito: fermato

A quanto riferito dai vigili del fuoco, alcuni degenti delle stanze più vicine sono stati spostati in altre sale a causa del fumo. Al vaglio la posizione dell'uomo, un 66enne, fermato dai carabinieri. Ancora da chiarire le ragioni del gesto

È salito al terzo piano dell'ospedale Santo Spirito, nel centro storico di Roma, e, una volta raggiunto il reparto di emodinamica, un uomo di 66 anni ha dato fuoco ai secchi dell'immondizia in cartone. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e che sono impegnati nella bonifica dell'intero terzo piano dell'ospedale, e i carabinieri di San Pietro e del reparto Radiomobile che hanno bloccato l'uomo, la cui posizione è al vaglio e le ragioni del gesto ancora sconosciute.

Spostati alcuni pazienti

Le fiamme all'ospedale Santo Spirtito sono state domate dai vigili del fuoco ma è ancora in corso la bonifica della struttura poiché risulta ancora del fumo all'interno. Non si registrano feriti. A quanto riferito dai vigili del fuoco, alcuni degenti delle stanze più vicine sono stati spostati in altre sale a causa del fumo.