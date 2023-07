Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: nella notte arrivate 266 persone

Cento migranti trasferiti a Pozzallo

Intanto, in mattinata si è concluso lo sbarco di 100 migranti a Pozzallo: sono stati trasferiti da Lampedusa a bordo del pattugliatore d'altura P04 Osum della Guardia di finanza. Sono 58 uomini e 17 donne, oltre a 20 bambini e 5 bimbe. Provengono da Burkina Faso, Costa d'Avorio, Mali, Nigeria, Camerun, Liberia, Congo, Repubblica centrafricana, Sud Sudan e Guinea. Per tre di loro sono stati necessari degli approfondimenti medici: una donna al secondo mese di gravidanza e due persone con ferite inferte prima della partenza. Almeno una parte di loro sarebbe partita dalla Tunisia. Diversi i casi di scabbia. Venerdì, sempre a Pozzallo, erano stati trasferiti altri 176 migranti sempre da Lampedusa. Due operazioni distinte, alle 5 e alle 11 del mattino, in entrambi i casi con unità navali della Guardia di finanza. nel frattempo, dovrebbero essere completati in circa due settimane i lavori di allestimento - nella zona industriale tra Modica e Pozzallo – di una struttura di emergenza proprio per fronteggiare il flusso migratorio. Nonostante il turn over, stamattina all'hotspot le presenze sarebbero circa 570, ben oltre la capienza massima del centro. Circa 150 persone sarebbero in via di trasferimento con destinazione Emilia-Romagna.