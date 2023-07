Droga dello stupro e violenza sessuale su 29enne: 2 arresti

Cronaca

In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un'indagine di Terre des Hommes e ScuolaZoo, realizzata da Osservatorio Indifesa, ha intervistato migliaia di giovani su temi come disparità fra generi, discriminazioni e stereotipi, bullismo, cyberbullismo e sexting. Più della metà degli intervistati (51%) è stato spettatore di forme di violenza verbale, il 39% di forme di violenza psicologica, 1 su 4 ha visto episodi di violenza fisica o lancio di oggetti