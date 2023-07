Maltempo, in Veneto si contano i danni. Oggi nuova allerta al Nord

Negli ultimi giorni si sono registrate trombe d'aria e grandinate disastrose. Il bilancio peggiore arriva dal Veneto, dove dopo Comelico e Cadore, è stata flagellata la pianura di Treviso, Padova e Venezia, con 110 feriti e danni. Nel Mantovano chicchi di grandine delle dimensioni di limoni. Oggi nuova allerta meteo: temporali al Nord, con allerta arancione in Lombardia. Al Sud ancora temperature bollenti ascolta articolo

In parallelo al grande caldo che ha colpito l’Italia, negli ultimi giorni alcune zone sono state flagellate da trombe d'aria e grandinate disastrose. L'anticiclone africano ha riproposto il copione dei fenomeni estremi. Dopo le super-grandinate in Veneto e nel Mantovano, c'è già una nuova allerta meteo emessa dalla Protezione civile. Oggi si attendono temporali, anche di forte intensità, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia di Bolzano ed Emilia Romagna. Fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, grandinate e forti raffiche di vento (LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24). In mattinata un temporale ha colpito la provincia di Varese, dove la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto decine di richieste di intervento per allagamenti e alberi caduti, oltre a due abitazioni il cui tetto è stato colpito da un fulmine, innescando un incendio. Pioggia battente e grandine hanno colpito in particolar modo Varese città, Gallarate e il sud della provincia.

I temporali violenti Le estati tropicali ormai hanno preso possesso del Mediterraneo. Temporali di estrema violenza, downburst che colpiscono le valli alpine, chicchi di grandine grandi come limoni o palle da tennis. E le regioni contano danni per miliardi di euro, fra campagne rase al suolo - si potrebbero arrivare a stime di centinaia di milioni - tetti di case e aziende distrutti, feriti. Il bilancio peggiore arriva dal Veneto. Martedì sera c'era stato il downburst - fenomeno simile a una tromba d'aria - che aveva fatto strage di tetti e di alberi nel Comelico e nel Cadore. Ieri sera è stata invece la grandine a flagellare la pianura di Treviso, Padova e Venezia, con chicchi enormi, che hanno causato distruzione e feriti. Il presidente Luca Zaia ha tracciato un primo bilancio e ha riferito di 110 feriti per il maltempo, oltre che per ferite da schegge di vetro dei lucernai e delle finestre. Nessuno è in gravi condizioni; la maggior parte dei pazienti è stata dimessa subito.

La situazione in Veneto e nel Mantovano Sono stati 290 gli interventi dei vigili del fuoco nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso e Verona per i danni causati dalla grandine del tardo pomeriggio di mercoledì. Le squadre, integrate con personale proveniente anche da fuori regione, hanno lavorato per rimuovere piante e mettere in sicurezza i tetti, con la rimozione di elementi pericolanti. Zaia ha annunciato che, terminato il censimento dei danni, estenderà l'area interessata dallo "stato di emergenza". Il governatore ha ricevuto la telefonata del ministro Nello Musumeci, che si è informato sulla situazione, e del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Non è andata meglio nel mantovano. Una violenta grandinata ha colpito mercoledì sera la provincia lombarda: i chicchi, spesso un agglomerato di grani ghiacciati - sono arrivati alle dimensioni di limoni. Anche qui sono state le auto parcheggiate, i tetti e gli impianti fotovoltaici, oltre alle coltivazioni, a riportare le conseguenze maggiori. In Trentino iniziata conta danni alle coltivazioni Le forti perturbazioni che hanno interessato il Trentino nelle ultime ore hanno toccato da vicino foreste e coltivazioni: decine le chiamate inoltrate dalla Centrale unica di emergenza ai vigili del fuoco, principalmente per allagamenti, piante pericolanti o cadute. Le zone più colpite sono state la Piana Rotaliana, la Val di Cembra, l'altopiano di Pinè, la Val dei Mocheni, la Bassa Valsugana soprattutto negli abitati di Strigno, Scurelle, Spera, Telve di Sopra, e la bassa Val Rendena, Priore, Villa Rendena e Riva del Garda. Non si sono registrati danni a persone. Per quanto riguarda le coltivazioni, sono ancora in corso gli approfondimenti più puntali da parte degli uffici provinciali per stilare un resoconto, anche se è già evidente che i danni maggiori sono in Valsugana e Val di Cembra, in particolare nel comune di Giovo.

Ancora temporali al Nord, allerta arancione in Lombardia Il Nord ancora sotto l'effetto del maltempo. Dalla serata di ieri, indica una nuova allerta meteo della Protezione civile, sono previsti temporali, anche di forte intensità, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia di Bolzano e, dalla notte, anche sull'Emilia Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di oggi l'allerta arancione per rischio temporali in gran parte della Lombardia e allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, nella Provincia Autonoma di Bolzano, su parte dell'Emilia Romagna e nelle restanti zone della Lombardia. Nel resto del Paese ancora temperature infuocate ma il caldo è in calo, resta il bollino rosso in numerose città.