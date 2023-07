Gli interventi stanno proseguendo anche questa mattina. Le richieste di soccorso arrivate alle sale operative del 115 sono state oltre 500 ascolta articolo

Maltempo in Veneto. Sono 110 i feriti, come ha annunciato il presidente della Regione, Luca Zaia. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte con centinaia di richieste d'intervento per i violenti temporali di acqua, grandine e vento che hanno interessato gran parte della regione. Le squadre di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona sono state all'opera, in particolare, per il taglio di piante e alberi che hanno invaso le strade, ma anche nella rimozione di lucernari, vetri e altri elementi pericolanti. E gli interventi stanno proseguendo anche questa mattina. Le richieste di soccorso arrivate alle sale operative del 115 sono state oltre 500. (LA SITUAZIONE A MANTOVA - METEO - PREVISIONI DI METEO - QUANDO SI FORMA LA GRANDINE)

Luca Zaia: "Alcuni feriti lievi"

“Firmerò oggi stesso l’estensione dello stato di emergenza, terminati i censimenti dei danni in corso dalle prime ore del mattino. L’ondata di maltempo, dopo aver interessato le nostre montagne, ha colpito nella serata di ieri anche la pianura, provocando anche il ferimento di alcune persone", ha affermato Luca Zaia. Per poi specificare in mattinata: "Sale a 110 il numero delle persone ferite con traumi determinati dalla grandine, da cadute e da rotture di vetri. Ringrazio ancora una volta i soccoritori e i tecnici che sono intervenuti nell'immediatezza degli eventi e che continuano queste ore nelle opere di ripristino e censimento dei danni". approfondimento Maltempo a Brescia, vento, grandine e tetti scoperchiati. VIDEO

La tragedia nel Bresciano Tragedia, invece, nel Bresciano. Un uomo di 53 anni è morto nella tarda serata di ieri travolto dall'auto guidata dalla moglie. È accaduto a Prevalle durante il violento temporale che si è abbattuto tutta provincia. L'uomo, di origini indiane, era in bicicletta seguito dalla moglie e dalla figlia in auto quando è caduto ed è stato investito e ucciso. L’incidente è avvenuto via Manzoni verso le 21.30. Complice la forte pioggia l'uomo sarebbe scivolato, finendo sotto le ruote del veicolo che lo seguiva a pochi metri. Per lui non c'è stato niente da fare. La donna alla guida dell’auto ha invece riportato ferite non gravi ed è stata condotta all'ospedale di Gavardo in codice giallo. approfondimento Maltempo in Alto Adige, a Brunico il vento scoperchia un tetto