Maltempo a Brescia, vento, grandine e tetti scoperchiati. VIDEO

L'ondata si è abbattuta nella notte su tutta la provincia. Particolarmente colpite le zone della Vallecamonica e del Garda, dove è stato anche necessario chiudere temporaneamente la strada 45bis per la presenza di rami sulla carreggiata

Nottata di vento e grandine a Brescia e in provincia. Una forte ondata di maltempo si è abbattuta la scorsa notte sulla città e su tutta l'area circostante. Vento forte e grandine hanno provocato danni e disagi, con alberi spezzati e tetti scoperchiati dalle raffiche di vento. Particolarmente colpiti la Vallecamonica e il Garda. A Brescia, inoltre, il tetto di una concessionaria di auto di via Orzinuovi è stato divelto dal forte vento. Circa 3 metri quadri di lamiere sono stati sollevati e scaraventati a terra. L'acqua ha così invaso la struttura che ospita al suo interno diverse auto di lusso.

Violenti temporali nella provincia

Sul lago di Garda è stato necessario chiudere temporaneamente la strada 45bis, la Gardesana occidentale, per la presenza di rami sulla carreggiata nella zona di Roè Volciano. Gli operai sono al lavoro per ripulire e non si segnalano persone ferite.

La Valcamonica era già stata interessata nella giornata di ieri, 12 luglio, da una prima ondata di maltempo con i vigili del fuoco al lavoro per arginare i danni. Nella zona di Borno sono stati registrati anche danni alle abitazioni e alle auto a causa dei grandi chicchi di grandine.