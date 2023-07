1/9 ©IPA/Fotogramma

In Italia non si potrà mangiare carne coltivata. Il primo stop a produzione, consumazione e commercio di cibi e mangimi sintetici lo ha dato il Senato con il via libera a un disegno di legge voluto dal governo che vieta anche l'uso di "nomi ingannevoli" per gli alimenti derivati da proteine vegetali prodotti in laboratorio. In sostanza non si potrà più dire bistecca di soia, carne di tofu e così via. Il ddl passa con 93 si, 28 no e 33 astenuti.

Cibo sintetico, allarme della Coldiretti. Dopo la carne, anche il latte